(3x+0,8)/9,6=4,8/3,68/20=28/(9x+7)
Математика
(3x+0,8)/9,6=4,8/3,68/20=28/(9x+7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (3*x+0,8)/9,6=4,8/3,6 (3*х + 0,8) * 3,6 = 4,8 * 9,6 10,8*х = 46,08 - 2,88 = 43,2 х = 43,2 / 10,8 = 4 б) 8 / 20 = 28 / (9*x + 7) 8 * (9*х + 7) = 20 * 28 72 * х + 56 = 560 72 * х = 504 х = 504 / 72 = 7
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