Найдите закономерность,котрой подчиняются тройки чисел.Впишите недостающее число в третьем наборе.(16,11,9);(25,14,13);(16,5, ? )
Математика
Найдите закономерность,котрой подчиняются тройки чисел.Впишите недостающее число в третьем наборе.(16,11,9);(25,14,13);(16,5, ? )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+11=27 27:3=9 25+14=39 39:3=13 16+5=21 21:3=7 (если набор a,b,c, то с=(а+b):3 ) Третий набор: 16,5,7
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