Найдите закономерность,котрой подчиняются тройки чисел.Впишите недостающее число в третьем наборе.(16,11,9);(25,14,13);(16,5, ? )

Математика
Найдите закономерность,котрой подчиняются тройки чисел.Впишите недостающее число в третьем наборе.(16,11,9);(25,14,13);(16,5, ? )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+11=27     27:3=9 25+14=39     39:3=13 16+5=21       21:3=7    (если набор a,b,c, то с=(а+b):3 ) Третий набор: 16,5,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
и3 200 грамм 3%-го раствора соли выпарили некоторое количество воды. в полученном растворе 20% соли. СКолько граммов воды выпарили?
Ответить
Алгебра
Расстоние между городами А и В машина прошла за 1ч 15 мин.Обратный путь машмна прошла за 1ч 30 мин.Найдите скорость машины если известно что на обр...
Ответить
Математика
(3x+0,8)/9,6=4,8/3,6 8/20=28/(9x+7)
Ответить
Геометрия
Дан прямоугольник АВCD AC и BD диагонали,пересекающиеся в точке О Доказать что треугольник AOD равен треугольнику BOC
Ответить
Математика
спортсмен прыгает в высоту на 2м35см.дельфин может прыгать выше него на 362см.на какую высоту приблизительно может прыгнуть дельфин?округли ответ д...
Ответить