длина комнаты 7м,ширина 5м,а высота 3м.Сколько квадратных метров обоев требуется для оклейки стен комнаты,если площадь окон и дверей равна 12 кв.м.,а отходы обоев при поклейке составляют 1/15 часть площади оклеивания?

Гость: Гость:

комната являет собой прямоугольный параллелипипед клеятся только стены, потолок и пол не клеятся 1) 2*(7*3+5*3)=2*3*(7+5)=6*12=72 м^2 - нужно было бы поклеить комнату, если бы в ней не было дверей и окон (площадь четырех стен) 2) 72-12=60 м^2 - площадь оклеивания 3) 60\15=4 м^2 - отходы обоев 4) 60+4=64 м^2 - нужно обоев для оклейки стен комнаты ответ: 64 м^2