Округлить до одной цифры после запятой 1419,97
Математика
Округлить до одной цифры после запятой 1419,97
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно округлить до десятых поскольку цифра сотых 7>=5, то округлив получим число 1419,9+0.1=1420,0
Гость:
При округлении числа до десятых, поскольку вторая цифра после запятой больше 5, оно увеличивается в большую сторону, то есть становится равным 1420,0
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