Разложите на неприводимые множители метод групировки: а)7×⁴-9×³-7×²+9×; в)х³-5х²+4х-20. б)х⁴+х³-х²-х; Помогите....
Алгебра
Разложите на неприводимые множители метод групировки: а)7×⁴-9×³-7×²+9×; в)х³-5х²+4х-20. б)х⁴+х³-х²-х; Помогите....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)7×⁴-9×³-7×²+9×=(7×⁴-7×²)-(9x^3-9×)=7x^2(x^2-1)-9x(x^2-1)= =(7x^2-9x)(x^2-1)=x(7x-9)(x-1)(x+1); б)х⁴+х³-х²-х=(х⁴+х³)-(х²+х)=x^3(x+1)-x(x+1)=(x^3-x)(x+1)= =x(x^2-1)(x+1)=x(x-1)(x+1)(x+1)=x(x-1)(x+1)^2 в)х³-5х²+4х-20=(х³-5х²)+(4х-20)=x^2(x-5)+4(x-5)=(x^2+4)(x-5)..
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