Мини сочинение на тему Осень, чтобы в 1 предложении было тире между сказуемым и подлежашим!!!!!
Қазақ тiлi
Мини сочинение на тему Осень, чтобы в 1 предложении было тире между сказуемым и подлежашим!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень - время года которое часто характеризуется как унылая пора,это не так.Осенью деревья наряжаются в желто - оранжевую листву. Многие птицы улетают на юг, иногда можно увидеть их косяки в небе. Дороги усыпаются кучей листьев, которые приятно шуршат под ногами. Так же осенью можно собрать не плохой урожай грибов.
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