Петя ходит в бассейн раз в три дня,Катя раз в четыре дня,а Митя раз в пять дней.В прошлый понедельник в бассейне встретились все трое.Через сколько дней Петя,Катя и Митя снова встретятся в бассейне?Какой это будет день недели?

Математика
Петя ходит в бассейн раз в три дня,Катя раз в четыре дня,а Митя раз в пять дней.В прошлый понедельник в бассейне встретились все трое.Через сколько дней Петя,Катя и Митя снова встретятся в бассейне?Какой это будет день недели?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее общее кратное (НОК)=3*4*5=60 (дней) - Петя, Катя и Митя снова встретятся в бассейне. 60:7=8 целых 4 в остатке=8 недель 4 дня Ребята встретятся на 5-ый день, это будет пятница. Ответ: Петя, Катя и Митя снова встретятся в бассейне через 60 дней в пятницу.
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