Петя ходит в бассейн раз в три дня,Катя раз в четыре дня,а Митя раз в пять дней.В прошлый понедельник в бассейне встретились все трое.Через сколько дней Петя,Катя и Митя снова встретятся в бассейне?Какой это будет день недели?

Математика

Петя ходит в бассейн раз в три дня,Катя раз в четыре дня,а Митя раз в пять дней.В прошлый понедельник в бассейне встретились все трое.Через сколько дней Петя,Катя и Митя снова встретятся в бассейне?Какой это будет день недели?

Автор: Гость