Определите ускорение самолёта и пройденный им за 10с путь, если скорость самолёта увеличилась за это время со 180 до 360 км/ч.
Физика
Определите ускорение самолёта и пройденный им за 10с путь, если скорость самолёта увеличилась за это время со 180 до 360 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость самолета в м/с: начальная V₀ = 180 / 3,6 = 50 м/с. конечная V₁ = 360 / 3,6 = 100 м/c ускорение а = (V₁ - V₀) / t = (100 - 50) / 10 = 5 м/с². Путь самолета за 10 секунд S = V₀ * t + a * t² / 2 = 50 * 10 + 5 * 10² / 2 = 500 + 250 = 750 м.
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