докажи что : если каждое из двух чисел делится на 8, то и их сумма делится на 8

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если число делится на 8 его можно записать в виде 8k, где к -целое пусть первое число равно 8k, второе равно 8m тогда их сумма равна 8k+8l=8(k+l), а значит делится на 8, среди разложениия суммы как произведения на множители есть число 8, а значит и произведение(сумма) делится на 8, а k+l целое так как k. l - целые