чем объясняется особая популярность басен, посвященных обстановке в россии в 1812 году

Литература
чем объясняется особая популярность басен, посвященных обстановке в россии в 1812 году
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Автор: Гость
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Гость:
Скорее всего из - за войны этого же года, ведь там были очень важные и выдающиеся персоны, например Кутузов. И конечно же читателей это интересовало. 
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