Намалюйте таблицю .Заповніть її за поданим зразком, використовуючи в різних часових формах. зразок- хороший: той хто завжди поділиться зі мною своїм сніданком . мені потрібно ось це ангельський - ??? крутий -??? твердий-??? е...
Қазақ тiлi
Намалюйте таблицю .Заповніть її за поданим зразком, використовуючи в різних часових формах. зразок- хороший: той хто завжди поділиться зі мною своїм сніданком . мені потрібно ось це ангельський - ??? крутий -??? твердий-??? енергійний - ??? рівний-??? будь-ласка потрібно дуже швидко виконати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ангельский -той, хто любить і допомагає усім крутий -той, хто зміг перемогти найсильнішого твердий- той, хто ніколи не зверне з свого шляху енергійний-той, у кого на все вистачить сил рівний- той, хто зі всима має однаково дружні стосунки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Английский язык
Ex. 30. Paraphrase the sentences using the possessive case where possible.1. The beauty of Ireland is really breathtaking. 2. The coats of the chil...