Намалюйте таблицю .Заповніть її за поданим зразком, використовуючи  в різних часових формах. зразок- хороший: той хто завжди поділиться зі мною своїм сніданком . мені потрібно ось це  ангельський - ??? крутий -??? твердий-??? е...

Қазақ тiлi
Намалюйте таблицю .Заповніть її за поданим зразком, використовуючи  в різних часових формах. зразок- хороший: той хто завжди поділиться зі мною своїм сніданком . мені потрібно ось це  ангельський - ??? крутий -??? твердий-??? енергійний - ??? рівний-???  будь-ласка потрібно дуже швидко виконати  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ангельский -той, хто любить і допомагає усім крутий -той, хто зміг перемогти найсильнішого твердий- той, хто ніколи не зверне з свого шляху енергійний-той, у кого на все вистачить сил рівний- той, хто зі всима має однаково дружні стосунки 
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