Намалюйте таблицю .Заповніть її за поданим зразком, використовуючи  в різних часових формах. зразок- хороший: той хто завжди поділиться зі мною своїм сніданком . мені потрібно ось це  ангельський - ??? крутий -??? твердий-??? е...

Гость: Гость:

ангельский -той, хто любить і допомагає усім крутий -той, хто зміг перемогти найсильнішого твердий- той, хто ніколи не зверне з свого шляху енергійний-той, у кого на все вистачить сил рівний- той, хто зі всима має однаково дружні стосунки