На сколько изменится температура воды в стакане,если ей сообщить количество теплоты ,равное 10 Дж? Вместимость стакана принять равной 200см в кубе

Физика

На сколько изменится температура воды в стакане,если ей сообщить количество теплоты ,равное 10 Дж? Вместимость стакана принять равной 200см в кубе

Автор: Гость