На сколько изменится температура воды в стакане,если ей сообщить количество теплоты ,равное 10 Дж? Вместимость стакана принять равной 200см в кубе
Физика
На сколько изменится температура воды в стакане,если ей сообщить количество теплоты ,равное 10 Дж? Вместимость стакана принять равной 200см в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q= 10Дж V = 200 см^3 дельта t-? 1 куб. сантиметр = 0.001 литра V= 200 * 0.001= 0,2 литра m=0,2 кг Q=c*m*(t2 - t1) дельта t = t2 - t1 дельта t = Q/cm дельта t = 10 /4200*0,2 = 0,011 градусов
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