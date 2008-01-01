Какой цифрой оканчивается разност 8 в степени 2009 и 7 в степени 2008?

Гость: Гость:

расммотрим последнии цифры степеней 8 8^1=...8 8^2=...4 8^3=...2 8^4=...6 8^5=...8 8^6=...4 как видно последние цифры последовательных степеней 8, повторяются з периодом 4 2009=2008+1=4*502+1 поэтому последняя цифра числа 8 в степени 2009 такая же как и числа 8 в степени 1, т.е. цифра 8 расммотрим последнии цифры степеней 7 7^1=...7 7^2=...9 7^3=...3 7^4=...1 7^5=...7 7^6=...9 как видно последние цифры последовательных степеней 7, повторяются з периодом 4 2008=4*501+4 поэтому последняя цифра числа 7 в степени 2008 такая же как и числа 7 в степени 4, т.е. цифра 1 остюда последняя цифра данной разности равна 8-1=7 ответ: 7