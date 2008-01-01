В первом куске ситца число метров вдвое больше,чем во втором.Если от каждого из них отрезать по 13 метров,то в первом куске бкдет в 2,5 раза больше метров ткани,чем во второмюСколько метров ситца было первоначально в каждом куске?

Алгебра
В первом куске ситца число метров вдвое больше,чем во втором.Если от каждого из них отрезать по 13 метров,то в первом куске бкдет в 2,5 раза больше метров ткани,чем во второмюСколько метров ситца было первоначально в каждом куске?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кусок 2х 2кусок х 2х-13 =2,5(х-13)   2х-13=2,5х-32.5 0.5х=19.5 х=39 м 2х=78 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
доказать что разность любых двух чисел - число четное
Ответить
Математика
В классе раздавали тетради. Каждому дали по 2 тетради, и осталось 25 тетрадей, а чтобы раздать каждому по 4 тетради, не хватило бы 29 тетрадей. Ско...
Ответить
Математика
гусь тяжелее утки на 2кг, но легче шенка на 3кг. на сколько килограмм утка легче щенка
Ответить
Алгебра
Какой цифрой оканчивается разност 8 в степени 2009 и 7 в степени 2008?
Ответить
Математика
Если писец может за 8 дней написать 15 листов, сколько понадобится писцов что бы написать 405 листов за 9 дней? Желательно подробное решение
Ответить