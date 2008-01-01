В первом куске ситца число метров вдвое больше,чем во втором.Если от каждого из них отрезать по 13 метров,то в первом куске бкдет в 2,5 раза больше метров ткани,чем во второмюСколько метров ситца было первоначально в каждом куске?
Алгебра
В первом куске ситца число метров вдвое больше,чем во втором.Если от каждого из них отрезать по 13 метров,то в первом куске бкдет в 2,5 раза больше метров ткани,чем во второмюСколько метров ситца было первоначально в каждом куске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кусок 2х 2кусок х 2х-13 =2,5(х-13) 2х-13=2,5х-32.5 0.5х=19.5 х=39 м 2х=78 м
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