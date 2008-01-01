В первом куске ситца число метров вдвое больше,чем во втором.Если от каждого из них отрезать по 13 метров,то в первом куске бкдет в 2,5 раза больше метров ткани,чем во второмюСколько метров ситца было первоначально в каждом куске?

Алгебра

В первом куске ситца число метров вдвое больше,чем во втором.Если от каждого из них отрезать по 13 метров,то в первом куске бкдет в 2,5 раза больше метров ткани,чем во второмюСколько метров ситца было первоначально в каждом куске?

Автор: Гость