В классе раздавали тетради. Каждому дали по 2 тетради, и осталось 25 тетрадей, а чтобы раздать каждому по 4 тетради, не хватило бы 29 тетрадей. Сколько учащихся в классе?

Математика
В классе раздавали тетради. Каждому дали по 2 тетради, и осталось 25 тетрадей, а чтобы раздать каждому по 4 тетради, не хватило бы 29 тетрадей. Сколько учащихся в классе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-кол-во человек в классе, у колво тетрадей  {y-2x=25    {2x=54      x=27 {y-4x=-29   {y-4x=-29    
Гость:
Пусть в классе Х учеников. Тогда получаем уравнение 2 * Х + 25 = 4 * Х - 29 2 * Х = 54 Х = 27
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