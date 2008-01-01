В классе раздавали тетради. Каждому дали по 2 тетради, и осталось 25 тетрадей, а чтобы раздать каждому по 4 тетради, не хватило бы 29 тетрадей. Сколько учащихся в классе?
Математика
В классе раздавали тетради. Каждому дали по 2 тетради, и осталось 25 тетрадей, а чтобы раздать каждому по 4 тетради, не хватило бы 29 тетрадей. Сколько учащихся в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-кол-во человек в классе, у колво тетрадей {y-2x=25 {2x=54 x=27 {y-4x=-29 {y-4x=-29
Гость:
Пусть в классе Х учеников. Тогда получаем уравнение 2 * Х + 25 = 4 * Х - 29 2 * Х = 54 Х = 27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Если писец может за 8 дней написать 15 листов, сколько понадобится писцов что бы написать 405 листов за 9 дней? Желательно подробное решение