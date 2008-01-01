доказать что разность любых двух чисел - число четное

в условии явно ошибка контрпример 5-2=3 любые два (даже не совсем любые, а натуральные), их разница 3 -число нечетное

Гость: Гость:

Условие поставлено неверно, смотри я напишу разность Любых двух чисел: 15-4=11 - оно нечетно, скорее всего имелось ввиду доказать что разность двух четных или двух нечетных чисел равно четному это доказать не представляется сложным есть много вариантов решений, возмем хотя бы такой А-четное и В- четное значит (А+1)-(В+1)=А-В -число четное....