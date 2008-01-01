доказать что разность любых двух чисел - число четное

Математика
доказать что разность любых двух чисел - число четное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в условии явно ошибка контрпример 5-2=3 любые два (даже не совсем любые, а натуральные), их разница 3 -число нечетное    
Гость:
Условие поставлено неверно, смотри я напишу разность Любых двух чисел: 15-4=11 - оно нечетно, скорее всего имелось ввиду доказать что разность двух четных или двух нечетных чисел равно четному это доказать не представляется сложным есть много вариантов решений, возмем хотя бы такой А-четное и В- четное  значит (А+1)-(В+1)=А-В -число четное....
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