В какую из четырёх сфер общества входят: забота о престарелых,голосование на выборах,борьба с безработицей,межнациональные конфликты,сбор налогов,посещение выставки или театра

География

В какую из четырёх сфер общества входят: забота о престарелых,голосование на выборах,борьба с безработицей,межнациональные конфликты,сбор налогов,посещение выставки или театра

Автор: Гость