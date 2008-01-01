В какую из четырёх сфер общества входят: забота о престарелых,голосование на выборах,борьба с безработицей,межнациональные конфликты,сбор налогов,посещение выставки или театра
География
В какую из четырёх сфер общества входят: забота о престарелых,голосование на выборах,борьба с безработицей,межнациональные конфликты,сбор налогов,посещение выставки или театра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забота о престарелых (социальная), голосование на выборах (политическая), борьба с безработицей (экономическая), межнациональные конфликты (духовная и социальная, смотря какой аспект рассматривать), сбор налогов (экономическая), посещение выставки или театра )духовная)
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