В какую из четырёх сфер общества входят: забота о престарелых,голосование на выборах,борьба с безработицей,межнациональные конфликты,сбор налогов,посещение выставки или театра

География
В какую из четырёх сфер общества входят: забота о престарелых,голосование на выборах,борьба с безработицей,межнациональные конфликты,сбор налогов,посещение выставки или театра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забота о престарелых (социальная), голосование на выборах (политическая), борьба с безработицей (экономическая), межнациональные конфликты (духовная и социальная, смотря какой аспект рассматривать), сбор налогов (экономическая), посещение выставки или театра )духовная) 
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