докажи что разность любых двух четных чисел - число четное
Математика
докажи что разность любых двух четных чисел - число четное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
четное число можно задать формулой 2n, где n - целое пусть первое четное число равно 2n, а второе 2m, тогда их разность равна 2n-2m=2(n-m), а значит четная, так как n-m - целое число, а среди множителей есть 2.
Гость:
пусть х и у - любые целые числа. что бы они стали четными, надо умножить их на два, варазим разность: 2х-2у вынесем 2 за скобку 2(х-у) - разность стала четной
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