автобус выехал с вокзала со скоростью 70 км.ч через 30 мин с этого же вокзала выехало такси со скоростью 85 км.ч.через какое время такси догонит автобус?

Математика

автобус выехал с вокзала со скоростью 70 км.ч через 30 мин с этого же вокзала выехало такси со скоростью 85 км.ч.через какое время такси догонит автобус?

Автор: Гость