автобус выехал с вокзала со скоростью 70 км.ч через 30 мин с этого же вокзала выехало такси со скоростью 85 км.ч.через какое время такси догонит автобус?
Математика
автобус выехал с вокзала со скоростью 70 км.ч через 30 мин с этого же вокзала выехало такси со скоростью 85 км.ч.через какое время такси догонит автобус?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70*0.5=35 км - проехал автобус за 30 мин 2) 85-70=15 км\час - разница скоростей такси и автобуса 3) 35\15*60=35*4=140 минут=2 часа 20 минут - через столько времени такси догонит автобус ответ: через 140 минут
Гость:
Это элементарно, в начале найдем путь который прошел автобус до выезда такси С=70*1/2=35 найдем относительную скорость 85-70=15 и находим время = 35/15=2часа 20 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
двигаясь по течению реки,самоходная баржа прошла 60 км за 5 часов.Найдите собственную скорость баржи если скорость течения 1км/ч
География
В какую из четырёх сфер общества входят: забота о престарелых,голосование на выборах,борьба с безработицей,межнациональные конфликты,сбор налогов,п...
Алгебра
В первом куске ситца число метров вдвое больше,чем во втором.Если от каждого из них отрезать по 13 метров,то в первом куске бкдет в 2,5 раза больше...