Цена марки 45 тенге. У Насти имеются монеты только достоинством 20 тенге. Какое наименьшее число марок может купить Настя, если у продавца нет сдачи?

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Найдём наименьшее число на которое будет делиться и цена марки 45 и манеты насти по 20. 180:20=9 180:45=4 Наименьшее число марок, которые Настя может купить - это 4. Ей придёться заплатить 180 танге, то есть 9 раз по 20 танге. Ответ: 4