Массовая доля углерода в соединении равна 83.3%, водорода - 16.7%. Определите строение вещества, если известно, что при его бромировании образуется только одно монобромпроизводное.

Химия

Массовая доля углерода в соединении равна 83.3%, водорода - 16.7%. Определите строение вещества, если известно, что при его бромировании образуется только одно монобромпроизводное.

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