Массовая доля углерода в соединении равна 83.3%, водорода - 16.7%. Определите строение вещества, если известно, что при его бромировании образуется только одно монобромпроизводное.
Химия
Массовая доля углерода в соединении равна 83.3%, водорода - 16.7%. Определите строение вещества, если известно, что при его бромировании образуется только одно монобромпроизводное.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х : у = 83.3/12 16.7 6.94 16.7 | : 6.94 1 2.4 | *5 5 12 | C5H12 - пентан C5H12+Br2 = C5H11Br +HBr
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С двух ЖД станций расстояние между которыми 124 км, одновременно в противоположных направлениях отправились 2 поезда. Через 1 ч 45 мин расстояние м...
Математика
Цена марки 45 тенге. У Насти имеются монеты только достоинством 20 тенге. Какое наименьшее число марок может купить Настя, если у продавца нет сдачи?
Математика
автобус выехал с вокзала со скоростью 70 км.ч через 30 мин с этого же вокзала выехало такси со скоростью 85 км.ч.через какое время такси догонит ав...