вящике лежит 100 флажков-красные,зеленые,желтые и синие.какое наименшее количество флажков нужно взять не смотря в ящик чтобы среди них было не меньше 10 одноцветных флажков.

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прежде чем нам точно попадется 10 одноцветный флажок, мы можем вытащить 9 флашков красного цвета, 9 зеленого, 9 желтого или 9 синего, то есть всего 36 флажков, следующий 37-й флажок обязательно будет для какогото вида по цвету флажков 10. ответ: 37 флажков