Периметр треугольника АВС равен 15,5 см. Найти длины сторон этого треугольника, если АВ отнорсится к ВС как 3 к 5, а ВС относится к АС как 2 к 3.
Алгебра
Периметр треугольника АВС равен 15,5 см. Найти длины сторон этого треугольника, если АВ отнорсится к ВС как 3 к 5, а ВС относится к АС как 2 к 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ:ВС=3:5 ВС:АС=2:3 ВС в первом отношении содержит 5 частей, а во втором - 2 части. Нужно выразить ВС одинаковым числом частей. Для этого: найдём НОК(5 и 2) = 10 умножим члены первого отношения на 2, а второго - на 5 3:5 = (3*2) : (5*2) = 6:10 2:3 = (2*5) : (3*5) = 10:15 Получаем АВ:ВС:АС = 6:10:15 6+10+15=31 (часть) - периметр 15,5:31=0,5 (см) - одна часть АВ=0,5*6=3 (см) ВС=0,5*10=5 (см) АС=0,5*15=7,5 (см)
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