Прибыль, полученая фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 рублей, причём прибыль, полученная во втором квартоле, была на 10% выше, чем в первом. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?
Алгебра
Прибыль, полученая фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 рублей, причём прибыль, полученная во втором квартоле, была на 10% выше, чем в первом. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть прибыль фирмы в первом квартале равна Х. Тогда во втором квартале она равна Х * (1 + 10 / 100) = 1,1 * X . Получаем уравнение Х + 1,1 * Х = 2,1 * Х = 126000 , откуда Х = 60000. Итак, прибыль фирмы за первый квартал составила 60000 рублей.
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