Прибыль, полученая фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 рублей, причём прибыль, полученная во втором квартоле, была на 10% выше, чем в первом. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?

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Прибыль, полученая фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 рублей, причём прибыль, полученная во втором квартоле, была на 10% выше, чем в первом. Какую прибыль получила эта фирма в первом квартале?

Автор: Гость