в шеренге учащихся катя 15-ая с начала и 16-ая с конца.сколько всего учащихся в шеренге?
Математика
в шеренге учащихся катя 15-ая с начала и 16-ая с конца.сколько всего учащихся в шеренге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в шеренге учащихся катя 15-ая с начала и 16-ая с конца, значит перед ней стоит 14 учащихся, после нее 15, всего учащихся 14+1+15=30 ответ: 30 учащихся
Гость:
Перед Катей 14 человек, после нее 15 человек, поэтому в шеренге 14 + 15 + 1 = 30 человек.
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