На сторонах АВ, ВС и АС равностороннего треугольника АВС взяты соответственно точки D, E, F, так что AD = BE = CF. Каков вид треугольника DEF? 

Геометрия
На сторонах АВ, ВС и АС равностороннего треугольника АВС взяты соответственно точки D, E, F, так что AD = BE = CF. Каков вид треугольника DEF? 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=BC=AC,   AD=BE=CF   => AB-AD=BC-BE=AC-CF,   т.е. BD=CE=AF   => треугольник ADF = треугольнику BED = треугольнику CFE (по двум сторонам и углу, лежащему между ними),   =>   DF=ED=FE, т.е. треугольник DEF - равносторонний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПРИДУМАЙТЕ И ЗАПИШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛАМИ В ПРШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА.
Ответить
Математика
в шеренге учащихся катя 15-ая с начала и 16-ая с конца.сколько всего учащихся в шеренге?
Ответить
Алгебра
Прибыль, полученая фирмой за первые два квартала текущего года, составила 126000 рублей, причём прибыль, полученная во втором квартоле, была на 10%...
Ответить
Математика
Какие свойства 0 и 1?нужно записать с помощью букв.Составте программу действий и вычислите: (418:418-0*75)*(62-62)+(89*1):89=
Ответить
Математика
вящике лежит 100 флажков-красные,зеленые,желтые и синие.какое наименшее количество флажков нужно взять не смотря в ящик чтобы среди них было не мен...
Ответить