На сторонах АВ, ВС и АС равностороннего треугольника АВС взяты соответственно точки D, E, F, так что AD = BE = CF. Каков вид треугольника DEF?
Геометрия
На сторонах АВ, ВС и АС равностороннего треугольника АВС взяты соответственно точки D, E, F, так что AD = BE = CF. Каков вид треугольника DEF?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=BC=AC, AD=BE=CF => AB-AD=BC-BE=AC-CF, т.е. BD=CE=AF => треугольник ADF = треугольнику BED = треугольнику CFE (по двум сторонам и углу, лежащему между ними), => DF=ED=FE, т.е. треугольник DEF - равносторонний.
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