Скласти текст опис, роздум, розповідь на тему "Танець осіннього листка"

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Танец осеннего листка Вот наступила осень... Совсем неожиданно,внезапно.И зашумел ветер, и участились дожди... На календаре 14 октября.Я открываю окно и вдыхаю свежий яркий запах осеннего леса после дождя.Сегодня снова будет дождь.Потому что солнце не выглянуло из за плотных тучек закрывшых его,не дающих пробиться ни одному солнечному лучику. Я иду по лесу.Под ногами шуршит мокрая,жухлая листва.Тут и там из под листочков выглядывали крепенькие белые грибочки,красные и синие сыроежки на белых ножках,желтенькие блестящие шапочки маслят и ярко-рыжие лисички.Прекрасна осенняя пора. На каждом шагу взлетают в воздух сотни крохотных листочков.Капли дождя появляются на ладонях и поднимается ветер,снова в оздух подбрасывает ворох осенней листвы я ловлю взглом танец одного из листочков,красно-жетого,яркого который веет чем то знакомым,это танец осеннего листка,танец осени.