(18-7)+14; (x-75)+16 Назовите слагаемые в сумме
Математика
(18-7)+14; (x-75)+16 Назовите слагаемые в сумме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое слагаемое (18-7) второе 14 первое слагаемое (х-75) второе 16
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