Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость теплохода 26км\ч. Отношение собственной скорости катера к собственной скорости ...

Математика

Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость теплохода 26км\ч. Отношение собственной скорости катера к собственной скорости теплохода равно 8 / 13. Путь из пункта А в пункт В на катере туристы проплыли за 3,6 часа. Сколько часов им потребовалось на обратный путь на теплоходе?

Автор: Гость