Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость  теплохода 26км\ч. Отношение собственной скорости катера к собственной скорости ...

Математика
Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость  теплохода 26км\ч. Отношение собственной скорости катера к собственной скорости теплохода равно 8 / 13. Путь из пункта А в пункт В на катере туристы проплыли за 3,6 часа. Сколько часов им потребовалось на обратный путь на теплоходе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v кат : v тепл = 8:13 8*26/13 = 16 (км/ч) - собственная скорость катера 16+2=18 (км/ч) - скорость катера по течению 26-2=24 (км/ч) - скорость теплохода против течения   18 км/ч - 3,6 часа 24 км/ч -  х часов Составим пропорцию (обратно пропорциональная зависимость): 18:24=х:3,6 х=18*3,6/24 х=2,7 (часа) - потребуется на обратный путь на теплоходе
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