КАК ОТНОСЯТСЯ ДЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МАЯТНИКОВ,ЕСЛИ ЗА ОДНО И ТОЖЕ ВРЕМЯ ОДИН ИЗ НИХ СОВЕРШАЕТ 10,А ВТОРОЙ 30 КОЛЕБАНИЙ

Физика

КАК ОТНОСЯТСЯ ДЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МАЯТНИКОВ,ЕСЛИ ЗА ОДНО И ТОЖЕ ВРЕМЯ ОДИН ИЗ НИХ СОВЕРШАЕТ 10,А ВТОРОЙ 30 КОЛЕБАНИЙ

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