КАК ОТНОСЯТСЯ ДЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МАЯТНИКОВ,ЕСЛИ ЗА ОДНО И ТОЖЕ ВРЕМЯ ОДИН ИЗ НИХ СОВЕРШАЕТ 10,А ВТОРОЙ 30 КОЛЕБАНИЙ
Физика
КАК ОТНОСЯТСЯ ДЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МАЯТНИКОВ,ЕСЛИ ЗА ОДНО И ТОЖЕ ВРЕМЯ ОДИН ИЗ НИХ СОВЕРШАЕТ 10,А ВТОРОЙ 30 КОЛЕБАНИЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=V(ню)t T=1/V N= t/T T=t/N T1=t/10 T2 = t/30 [latex]T= 2\pi}{\sqrt{\frac{l}{g}}}[/latex] T1/T2 = 30/10 T1/T2 = [latex] {2\pi\sqrt{\frac{l1}{g}}/{2\pi\sqrt{\frac{l2}{g}} = \sqrt{\frac{l1}{g}}/\sqrt{\frac{l2}{g}} [/latex] l1:l2 = 9
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