маса 1 м рейки становить 52 км.Скільки тонн таких рейок потрібно,щоб покласти залізницю завдовжки 38 км
Математика
маса 1 м рейки становить 52 км.Скільки тонн таких рейок потрібно,щоб покласти залізницю завдовжки 38 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 км = 38000 м. Значит, нужно 52 * 38000 = 1976000 кг, или 1976 тонн рейок, чтобы проложить 38 км завдовжки. Ответ: 1976 т.
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