маса 1 м рейки становить 52 км.Скільки тонн таких рейок потрібно,щоб покласти залізницю завдовжки 38 км

Математика
маса 1 м рейки становить 52 км.Скільки тонн таких рейок потрібно,щоб покласти залізницю завдовжки 38 км
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 км = 38000 м. Значит, нужно 52 * 38000 = 1976000 кг, или 1976 тонн рейок, чтобы проложить 38 км завдовжки. Ответ: 1976 т.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
подумайте, какие определения применяют для характеристики подросткового возраста
Ответить
Французский язык
Подумай , почему сложился обычай начинать год 1 марта или 1 сентября?
Ответить
Математика
Из пункта А в пункт В туристы проплыли на катере по течению реки, а обратно вернулись на теплоходе. Скорость течения 2 км\ч., собственная скорость ...
Ответить
Математика
выразить в радианах углы 40 градусов 160 и 310
Ответить
Математика
(18-7)+14; (x-75)+16 Назовите слагаемые в сумме
Ответить