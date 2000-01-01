Картофель содержит 20% крахмала,а овес-60%.Сколько надо взять картофеля,чтобы в нем содержалось столько же крахмала,сколько его содержится в 2кг овса?
Математика
Картофель содержит 20% крахмала,а овес-60%.Сколько надо взять картофеля,чтобы в нем содержалось столько же крахмала,сколько его содержится в 2кг овса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2 кг овса содержится 2 * 0,6 = 1,2 кг. Значит, нужно взять 1,2 / 0,2 = 1,2 * 5 = 6 кг картошки. Ответ: 6 кг.
Гость:
Это же элементарно, (принцип решения называется как то так: взвешивание сухой массы)в овсе содержится 0,6*2000=1200грамм крахмала и найдем массу картофеля: 1200*100/20=6кг это ответ задачи
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