Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие строившие пирамиду,заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380000 человек,причем в первые полгода пирамиду строило 210000чел...

Математика

Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие строившие пирамиду,заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380000 человек,причем в первые полгода пирамиду строило 210000человек.Это в 5раз больше числа рабочих,строивших пирамиду в следующие 3 месяца.Сколько человекработало на строительстве пирамиды в последние 3 месяца? Пожалуйста помогите решить эту задачу.Спасибо.

Автор: Гость