Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие строившие пирамиду,заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380000 человек,причем в первые полгода пирамиду строило 210000чел...
Математика
Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие строившие пирамиду,заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380000 человек,причем в первые полгода пирамиду строило 210000человек.Это в 5раз больше числа рабочих,строивших пирамиду в следующие 3 месяца.Сколько человекработало на строительстве пирамиды в последние 3 месяца? Пожалуйста помогите решить эту задачу.Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В следующие 3 месяца работало 210000/5 = 42000 человек. Значит, в последние 3 месяца работало 380000 - (210000 + 42000) = 380000 - 252000 = 128000 человек. Ответ: 128000 человек.
Гость:
210000/5 = 42000 чел 380000-(210000+42000)=128000 чел в последние 3 месяца
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