lim sin12x         tg4x x-- больше 0  

Алгебра
lim sin12x         tg4x x-- больше 0  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lim sin12x         tg4x x-->0   sin (12x) \ tg (4x) = sin (12x) \ 12x *4x\tg (4x) *(12x)\(4x)= =sin (12x) \ 12x *4x\tg (4x) *3 ->1*1*3=3 при х-->0   используя замечательные пределы sin x\x -->1, a-->0 x\tg x -->1, a-->0   и теорему про арифметические действия над пределами
Гость:
          sin 12*x          0                 3 * sin 4*x - 4 * sin³ 4*x lim   ------------- = [ ----- ] =  lim -------------------------------- = x⇒0     tg 4*x            0        x⇒0       sin 4*x / cos 4*x     lim  cos 4*x * (3 - 4 * sin²4*x) = 1 * 3 = 3 x⇒0
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