lim sin12x         tg4x x-- больше 0  

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lim sin12x tg4x x-->0 sin (12x) \ tg (4x) = sin (12x) \ 12x *4x\tg (4x) *(12x)\(4x)= =sin (12x) \ 12x *4x\tg (4x) *3 ->1*1*3=3 при х-->0 используя замечательные пределы sin x\x -->1, a-->0 x\tg x -->1, a-->0 и теорему про арифметические действия над пределами