lim sin12x tg4x x-- больше 0
Алгебра
lim sin12x tg4x x-- больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lim sin12x tg4x x-->0 sin (12x) \ tg (4x) = sin (12x) \ 12x *4x\tg (4x) *(12x)\(4x)= =sin (12x) \ 12x *4x\tg (4x) *3 ->1*1*3=3 при х-->0 используя замечательные пределы sin x\x -->1, a-->0 x\tg x -->1, a-->0 и теорему про арифметические действия над пределами
Гость:
sin 12*x 0 3 * sin 4*x - 4 * sin³ 4*x lim ------------- = [ ----- ] = lim -------------------------------- = x⇒0 tg 4*x 0 x⇒0 sin 4*x / cos 4*x lim cos 4*x * (3 - 4 * sin²4*x) = 1 * 3 = 3 x⇒0
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