В правильной четырехугольной призме площадь диагонального сечения равна S . Найдите площадь боковой поверхности призмы.

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В правильной четырехугольной призме в основании лежит квадрат, пусть его сторона равна а, а высота призмы равна h, тогда диагональ квадрата равна а*корень(2) S=a*корень (2)*h Площадь боковой поверхности правильной четырехугольной призмы равна Sб=4*a*h=4*S\корень(2)=2*корень(2) S