Дано: V= 72 км/ч n= 8c^-1 _______________ ацс-? Дано: R=40м ацс=10,8 м/с^2 _______________ V-?
Физика
Дано: V= 72 км/ч n= 8c^-1 _______________ ацс-? Дано: R=40м ацс=10,8 м/с^2 _______________ V-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача V=72 км/ч=20м/с Ускорение ацс=V^2/R Частота n=V/(2*pi*R) отсюда R R=n/(2*pi*n) подставляем в формулу для ацс и получаем ацс=2*pi*n*V=2*3,14*8*20=1004,8 м/c^2 2 задача ацс= V^2/R отсюда V=корень квадратный из(ацс*R)=корень из(10,8*40)=приблизительно 20,78
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