мальчик пригласил на день рождения друзей,за стол постаили несколько стульев и столько же табуретов.....было 9 ребят ... мы знаем что у табурета 3 ножки , а у стула 4 ножки. когда се дети расселись оказалось 49 ножек всех стуль...

Математика

мальчик пригласил на день рождения друзей,за стол постаили несколько стульев и столько же табуретов.....было 9 ребят ... мы знаем что у табурета 3 ножки , а у стула 4 ножки. когда се дети расселись оказалось 49 ножек всех стульев, табуретови ребят, сколько всего ребят за столом

Автор: Гость