мальчик пригласил на день рождения друзей,за стол постаили несколько стульев и столько же табуретов.....было 9 ребят ... мы знаем что у табурета 3 ножки , а у стула 4 ножки. когда се дети расселись оказалось 49 ножек всех стуль...
Математика
мальчик пригласил на день рождения друзей,за стол постаили несколько стульев и столько же табуретов.....было 9 ребят ... мы знаем что у табурета 3 ножки , а у стула 4 ножки. когда се дети расселись оказалось 49 ножек всех стульев, табуретови ребят, сколько всего ребят за столом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За столом 9 ребят. это указано в условии. Если имеется в виду, что 9 - это число приглашённых, то тогда всего - 10 ребят. Это - задача-шутка?
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