периметор квадрата равен 36 см.найти его площадь.
Математика
периметор квадрата равен 36 см.найти его площадь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36:4=9(см)-сторона квадрата. 2)9*9=81(см2) Ответ:P квадрата равен 81см2
Гость:
Р=а*4 а=Р:4=36:4=9(см)-сторона квадрата S=а*а=9*9=81(см. в квадрате)
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