Найдите сторону основания и высоту правильной четырехугольной призмы, если площадь ее полной поверхности равна 40 см2, а боковая поверхность – 32 см2.

Геометрия
Найдите сторону основания и высоту правильной четырехугольной призмы, если площадь ее полной поверхности равна 40 см2, а боковая поверхность – 32 см2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основании правильной четырехугольной призмы лежит квадрат, пусть его сторона равна а см, а высота призмы равна h см. Тогда по условию задачи   2*a^2+4*ah=40 4ah=32   2a^2=40-32=8 a^2=4 a>0  a=2   4ah=32 ah=8 h=8\a=8\2=4   ответ: сторона основания равна 2 см, высота призмы равна 4 см
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