в клубе2 кружки юных техников по 15 человек в каждом 3 кружка рукаделия по 10 человек в каждом и 2 кружка рисования по 12 человек в каждом.объясничто обозначают выражения.15х2.10х3.10х3-12х2.15х2+10х3
Математика
в клубе2 кружки юных техников по 15 человек в каждом 3 кружка рукаделия по 10 человек в каждом и 2 кружка рисования по 12 человек в каждом.объясничто обозначают выражения.15х2.10х3.10х3-12х2.15х2+10х3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15х2=30 это ощее количество человек в обоих кружках юных техников. 10х3=30 это общее количество человек в 3 кружках рукоделия. 10х3-12х2=6 это разница между количеством всех учеников, посещающих кружок рукоделия и всех учеников, посещающих кружок рисования. 15х2=10х3= 60 это общее количество учеников с технического и рукодельного кружка.
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