пересекаются ли параболы y=2x в квадрате с прямой y=50, y=100

Алгебра
пересекаются ли параболы y=2x в квадрате с прямой y=50, y=100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y=2x     y=50    50=2x => x=25 пересекаются в точке x=25   2) y=2x     y=100     100=2x => x=50 пересекаются в точке x=50
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