пересекаются ли параболы y=2x в квадрате с прямой y=50, y=100
Алгебра
пересекаются ли параболы y=2x в квадрате с прямой y=50, y=100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y=2x y=50 50=2x => x=25 пересекаются в точке x=25 2) y=2x y=100 100=2x => x=50 пересекаются в точке x=50
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