Составте предложения с однородными членами. Жнёт,молотит и веет; На огородах и в садах;
Русский язык
Составте предложения с однородными членами. Жнёт,молотит и веет; На огородах и в садах;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьянин с утра до вечера жнёт овес, молотит его и веет по полю. Цветоводы работаю на огородах и садах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
в клубе2 кружки юных техников по 15 человек в каждом 3 кружка рукаделия по 10 человек в каждом и 2 кружка рисования по 12 человек в каждом.объяснич...
Математика
мальчик пригласил на день рождения друзей,за стол постаили несколько стульев и столько же табуретов.....было 9 ребят ... мы знаем что у табурета 3 ...