Составте предложения с однородными членами.      Жнёт,молотит и веет;      На огородах и в садах;

Русский язык
Составте предложения с однородными членами.      Жнёт,молотит и веет;      На огородах и в садах;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьянин с утра до вечера жнёт овес, молотит его и веет по полю. Цветоводы работаю на огородах и садах. 
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