в школьной библиотеке имеются учебники и художественная литература из них 30% художественная литература а остальные 1806 книг-учебники сколько всего книг в библиотеке?
Математика
в школьной библиотеке имеются учебники и художественная литература из них 30% художественная литература а остальные 1806 книг-учебники сколько всего книг в библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-30 = 70 процентов учебников 1806 - 70% х - 100% х = (1806*100)/70=2580 всего книг
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