в школьной библиотеке имеются учебники и художественная литература из них 30% художественная литература а остальные 1806 книг-учебники сколько всего книг в библиотеке?

Математика
в школьной библиотеке имеются учебники и художественная литература из них 30% художественная литература а остальные 1806 книг-учебники сколько всего книг в библиотеке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-30 = 70 процентов учебников 1806 - 70% х    - 100% х = (1806*100)/70=2580 всего книг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
велосипедиста прое за 6 часов 72км. Скорость мотоциклиста на 15км/ч больше скорости велосипедиста. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?
Ответить
Физика
соленоид содержит 100 витков проволоки найти ЭДС индукции если в этом соленоиде за 5 микро секунд магнитный поток равномерно изменился от 3 мика ве...
Ответить
Алгебра
5^4 * 0,2^-2 \ 125^2=
Ответить
Алгебра
пересекаются ли параболы y=2x в квадрате с прямой y=50, y=100
Ответить
Русский язык
Составте предложения с однородными членами.      Жнёт,молотит и веет;      На огородах и в садах;
Ответить