в школьной библиотеке имеются учебники и художественная литература из них 30% художественная литература а остальные 1806 книг-учебники сколько всего книг в библиотеке?

Математика

в школьной библиотеке имеются учебники и художественная литература из них 30% художественная литература а остальные 1806 книг-учебники сколько всего книг в библиотеке?

Автор: Гость