велосипедиста прое за 6 часов 72км. Скорость мотоциклиста на 15км/ч больше скорости велосипедиста. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?
Математика
велосипедиста прое за 6 часов 72км. Скорость мотоциклиста на 15км/ч больше скорости велосипедиста. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)найдём скорость велосипедиста 72:6= 12 км/час 2)найдём скорость мотоциклиста 12+15=27 км/час 3)отвечаем на вопрос задачи 81:27= 3 часа
Гость:
72/6=12км скорость велосипедиста 12+15=27км/ч скорость мотоциклиста 81/27=3часа
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