велосипедиста прое за 6 часов 72км. Скорость мотоциклиста на 15км/ч больше скорости велосипедиста. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?

Математика

велосипедиста прое за 6 часов 72км. Скорость мотоциклиста на 15км/ч больше скорости велосипедиста. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?

Автор: Гость