1. В какой из двух молекул приобладает степень ионности: KCl, LiF? Для ответа использовать электроотризацельность атомов. 6. Определить тип химической связи в соединениях: HBr, Br2, KBr .

Химия
1. В какой из двух молекул приобладает степень ионности: KCl, LiF? Для ответа использовать электроотризацельность атомов. 6. Определить тип химической связи в соединениях: HBr, Br2, KBr .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность степеней электроотрицательности у KCl  - 3.16-0.82=2.34   LiF -  3,98 - 0,98 = 3 чем больше разность ЭО, тем больше степень ионности, соответсвенно LiF имеет бОльшую степень ионности   HBr -ковалентная полярная  Br2 -ковалентная неполярная  KBr - ионная 
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