1. В какой из двух молекул приобладает степень ионности: KCl, LiF? Для ответа использовать электроотризацельность атомов. 6. Определить тип химической связи в соединениях: HBr, Br2, KBr .
Химия
1. В какой из двух молекул приобладает степень ионности: KCl, LiF? Для ответа использовать электроотризацельность атомов. 6. Определить тип химической связи в соединениях: HBr, Br2, KBr .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность степеней электроотрицательности у KCl - 3.16-0.82=2.34 LiF - 3,98 - 0,98 = 3 чем больше разность ЭО, тем больше степень ионности, соответсвенно LiF имеет бОльшую степень ионности HBr -ковалентная полярная Br2 -ковалентная неполярная KBr - ионная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из пункта A в пункт B автобус ехал со скоростью 90км/ч.На обратном пути из-за ненастной погоды он снизил скорость до 60км/ч.Какова средняя скорость...
Математика
в школьной библиотеке имеются учебники и художественная литература из них 30% художественная литература а остальные 1806 книг-учебники сколько всег...
Математика
велосипедиста прое за 6 часов 72км. Скорость мотоциклиста на 15км/ч больше скорости велосипедиста. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?
Физика
соленоид содержит 100 витков проволоки найти ЭДС индукции если в этом соленоиде за 5 микро секунд магнитный поток равномерно изменился от 3 мика ве...
Алгебра