1. В какой из двух молекул приобладает степень ионности: KCl, LiF? Для ответа использовать электроотризацельность атомов. 6. Определить тип химической связи в соединениях: HBr, Br2, KBr .

Химия

1. В какой из двух молекул приобладает степень ионности: KCl, LiF? Для ответа использовать электроотризацельность атомов. 6. Определить тип химической связи в соединениях: HBr, Br2, KBr .

Автор: Гость