Дано: R=40м, ацс=10,8м/с^2 V-?
Физика
Дано: R=40м, ацс=10,8м/с^2 V-?
Ответ(ы) на вопрос:
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aцс=V²/R V=√(ацс*R) V=√(40*10,8) V=20,8 м/c
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