Якi звуки позначае буква "я" в словах: ялинових i Ганнуся.
Қазақ тiлi
Якi звуки позначае буква "я" в словах: ялинових i Ганнуся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у слові ЯЛИНКА буква "я" позначає два звуки -" йа" ( тому що стоїть на початку слова),а в слові ГАННУСЯ буква "я" позначає звук "а" (тому що стоїть після приголосної)
Гость:
обозначает звук йа
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