12.8г меди растворили в растворе азотной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого

Химия

12.8г меди растворили в растворе азотной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого

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