 12.8г меди растворили в растворе азотной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого

Химия
 12.8г меди растворили в растворе азотной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+4HNO3=Cu/(NO3)2+2NO2+2H2O n(Cu) = 12.8 /63.5= 0.2 n(NO2)= 0.2*2 = 0.4 m(NO2)= 46*0,4=18,4 - теор. так как доля выхода составила 85% :   m(NO2)= 18,4* 0,85=15,64
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