Докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника
Геометрия
Докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположные стороны полученного четырехугольника попарно параллельны, так как являются средними линиями треугольников, и равны половинам соответствующих диагоналей, поэтому это параллелограмм. Кроме того, стороны перпендикулярны, так как перпендикулярны диагонали ромба. Следовательно, данный четырехугольник - прямоугольник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребята получили на новогодней елке одинаковые подарки.Во всех подарках вместе было 123 апельсина и 82 яблока.Сколько ребят присутствовало на елке? ...
Химия
1. В какой из двух молекул приобладает степень ионности: KCl, LiF? Для ответа использовать электроотризацельность атомов. 6. Определить тип химичес...