Докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника

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Противоположные стороны полученного четырехугольника попарно параллельны, так как являются средними линиями треугольников, и равны половинам соответствующих диагоналей, поэтому это параллелограмм. Кроме того, стороны перпендикулярны, так как перпендикулярны диагонали ромба. Следовательно, данный четырехугольник - прямоугольник.