Олег,Игорь и Аня учатся в 6 классе.Среди них есть лучший шахматист,лучший математик и лучший художник. Известно,что :а) лучший художник не нарисовал своего портрета,но нарисовал портрет Игоря; б)Аня никогда не проигрывала мальч...

Математика
Олег,Игорь и Аня учатся в 6 классе.Среди них есть лучший шахматист,лучший математик и лучший художник. Известно,что :а) лучший художник не нарисовал своего портрета,но нарисовал портрет Игоря; б)Аня никогда не проигрывала мальчикам в шахматы. Кто в классе лучший математик,лучший шахматист и лучший художник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аня-шахматист,Олег-художник,Игорь-математик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
 12.8г меди растворили в растворе азотной кислоты при реакции выделяется газ NO2 массовая доля выхода которого 85%. Найти объем газа выделяемого
Ответить
Геометрия
Докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника
Ответить
Математика
Ребята получили на новогодней елке одинаковые подарки.Во всех подарках вместе было 123 апельсина и 82 яблока.Сколько ребят присутствовало на елке? ...
Ответить
Физика
Дано: R=40м, ацс=10,8м/с^2 V-?
Ответить
Қазақ тiлi
Якi звуки позначае буква "я" в словах: ялинових i Ганнуся.
Ответить