Олег,Игорь и Аня учатся в 6 классе.Среди них есть лучший шахматист,лучший математик и лучший художник. Известно,что :а) лучший художник не нарисовал своего портрета,но нарисовал портрет Игоря; б)Аня никогда не проигрывала мальч...

Математика

Олег,Игорь и Аня учатся в 6 классе.Среди них есть лучший шахматист,лучший математик и лучший художник. Известно,что :а) лучший художник не нарисовал своего портрета,но нарисовал портрет Игоря; б)Аня никогда не проигрывала мальчикам в шахматы. Кто в классе лучший математик,лучший шахматист и лучший художник

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